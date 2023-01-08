Sarıkamış şehitlerini binlerce kişi yürüyüşle andı

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikler, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki törende binlerce kişi, ellerinde bayraklarla şehitler için yürüdü.

Orhan BOZKURT

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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehit düşen 90 bin Mehmetçik, törenle anıldı. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından gelen binlerce kişi sabahın erken saatlerinde “Biz Hep Aynı İzdeyiz” ve “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliğine katılmak için katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

ŞEHİTLER ANISINA 40 DAKİKA DONDULAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Sarıkamış Kızılçubuk mevkiinde asker kıyafeti giyen İzmir Soğuk Heykel Atölyesi'nden gelen 15 performans sanatçısının dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 40 dakika boyunca şehitlerin anısına kıpırdamadan durarak sergilediği performans katılımcıları duygulandırdı.

Kızılçubuk zirvesinden başlayan yürüyüşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yanık, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

“ÖNEMLİ OLAN O RUHU ANLAMAK VE ANLATMAK”

Yürüyüşe katılan Bakan Kasapoğlu, “Büyük bir fedakarlığın, vefanın, omuz omuza şehadete yürüyüşünün 108. yılı. Kahramanlarımızı büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum. 108 yıl önce bugünlerde oradaki şartların ne denli zor olduğunu, imkansızlıkların ne derece zor olduğunu biliyoruz. Önemli olan o ruhu anlamak ve anlatmak. O yüzden her sene buradayız” diye konuştu.