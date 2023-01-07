Kars Sarıkamış’ta otelde salonun tavanı çöktü: Yaralılar var

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Kars Valisi Türker Öksüz, "Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok" dedi.

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Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

VALİ: HASTANEDE 10 KİŞİ VAR

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, “İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor” diye konuştu.

GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILAN KİŞİ KONUŞTU

Öte yandan, hastanede, göçük altından hafif yaralı olarak çıktığını söyleyen Mustafa Küpeli, salonda yaklaşık 140 kişi bulunduğunu ifade etti. Küpeli, “Ben de göçük altında kaldım. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Ayağımdan yaralandım. Ciddi bir sağlık sorunum yok” diye konuştu. AA-DHA