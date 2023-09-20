“Sarkıntılık” suçundan soruşturma yürütülen öğretmen hakkında yeni gelişme
Ankara'da hakkında "cinsel istismar" soruşturması açılan öğretmenin başka bir okulda görevlendirildiği haberinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Öğretmen O.S.K.’nin görev yerinin değiştirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 9 aydır soruşturma yürüttüğü öğretmen O.S.K.'nin Ankara Altındağ'daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine ders vermekle görevlendirildiği ortaya çıktı.
“OĞLUM SINIFTA ALTINI ISLATTI”
Veliler, öğretmeni okula şikayet ederek görev yerinin değiştirilmesini istedi.
Bir veli şikayet dilekçesinde, “Oğlum, O.S.K. yüzünden okula gitmek istememektedir. Okula giderken titremektedir. Sınıfta çok bağırdığını, azarladığını söylemektedir. Yüksek sesle bağırdığından çok etkilenmiştir, sınıfta altını ıslatmıştır” ifadesini kullandı.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmen O.S.K. hakkında “görev yeri değişikliği, aylıktan kesme cezası verildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yargıdan karar çıkana kadar başka bir şey yapamayacağını” bildirdi.
MÜDÜRLÜĞÜN EMRİNE ÇEKİLDİ
O.S.K.'nin görev yerinin değiştirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine alındığı öğrenildi. (ANKA)