Savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen çocuk, yorgun mermiyle vuruldu
Muğla'da Ukrayna'dan savaştan kaçarak gelen bir ailenin 9 yaşındaki çocuğu, evindeyken ayağına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Muğla Fethiye’nin Foça Mahallesi’nde yaşayan 9 yaşındaki Mikhail Palchik, odasında bulunduğu sırada prefabrik çatıdan düşen yorgun mermi isabet etti.
Babası Sergey Palchik tarafından hastaneye götürülen çocuk, tedavi edildi.
Durumu polise bildiren baba Palchik, şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Palchik, ailesiyle savaştan kaçarak Fethiye’ye yerleştiklerini söyledi. Oğlunun yaralanmasına üzüldüklerini belirten Palchik, suçluların yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi. (AA)