Savcı Sayan yasak dinlemedi
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün saat 08.00 itibarıyla Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. İzmir 1. Bölge milletvekili adayı AKP'li Savcı Sayan oy kullanımına iki saat kala vatandaşların telefonuna kısa mesaj gönderdi.
AKP İzmir 1. Bölge milletvekili adayı eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, seçim günü yasaklarının başlamasına karşın seçmenlerin telefonuna sabah saat 06.00’da SMS atarak oy istedi.
Sayan'ın, bu sabah seçmenlere “Değerli İzmirliler, AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı ola-rak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla” şeklinde bir mesaj attığı görüldü.