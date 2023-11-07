Savcılıktan Dilan-Engin Polat soruşturmasında adli kontrol itirazı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarında başlatılan soruşturmada, 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.
Haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.