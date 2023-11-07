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Savcılıktan Dilan-Engin Polat soruşturmasında adli kontrol itirazı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarında başlatılan soruşturmada, 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.

Sevgim Begüm YAVUZ
Yayınlanma: 16:19 - 07 Kasım 2023 Güncellenme:
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Savcılıktan Dilan-Engin Polat soruşturmasında adli kontrol itirazı

Haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti.

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