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Savunma sanayi fabrikasında yangın

Kırıkkale'de savunma sanayisine yönelik üretim yapılan fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

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Savunma sanayi fabrikasında yangın

Yeni Sanayi Sitesi’nde Özbek Duman’a ait fabrikada, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.

ALEVLER BÜYÜDÜ

Yangının fuel oil bulunan depoya ulaşması ile alevler büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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