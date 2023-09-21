Sayıştay’ı takmadılar! 131 kurum gizledi

Kamu kurumları Sayıştay’a doğru bilgi vermekten kaçınıyor. Kamu kurumlarının 234’ü bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasındaki farkın nedenlerini açıklamadı. 131 kurum kredi, bağış gibi kaynakları gizledi. 18 kurum ödeneklerini doğru kaydetmedi ve 19 kurumun da bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmıyor.

Başak KAYA

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Sayıştay'ın 2022 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu kamu kurumlarının bütçe harcamalarını mevzuata uygun bir şekilde bildirmediği belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

– İdare faaliyet raporlarında “Mali Bilgiler” başlığı altında, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmesi gerekmektedir.

– Faaliyet raporu hazırlayan kamu idarelerinden 234'ünün bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı. Bu idarelerden 17'si genel bütçeli idare, 71'i özel bütçeli idare, 21'i diğer özel bütçeli idare, 115'i belediye, 8'i il özel idaresi ve 2'si mahalli idare birliğidir.

BAĞIŞ, YARDIM, DIŞ PROJE KREDİSİ…

– Kamu idarelerinden 131'i bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında idarenin kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporunda göstermedi, 49'u bütçe ödeneklerini başlangıç ve yılsonu ödenekleri olarak ayrı ayrı göstermedi.

– Kamu idarelerinden 63'ü bütçe hedefleri ödenek cetvelleri ile karşılaştırıldığında, hedeflerin doğru göstermediği, 18'inin yılsonu ödeneklerini doğru kaydetmediği, 19'unun bütçe gerçekleşmelerinin, düzenlilik denetimi sonuçları itibarıyla kontrol edildiğinde, gerçeği yansıtmadığı görülmüştür.

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