Abone Ol

Scooterlar toplanmaya başladı

İstanbul Kadıköy'de belediye ekipleri kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Bugün 17.00’ye kadar uygulanacak denetimlerde şimdiye kadar 50 bin TL’ye yakın ceza kesildi.

Yayınlanma: 12:35 - 17 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kadıköy Belediyesi ekipleri scooter firmalarına kaldırımları işgal eden araçları toplamalarına yönelik belirli bir süre tanıdı.

Tanınan süre içerisinde herhangi bir faaliyet göstermeyen scooter kilitleri kesilerek oldukları yerden kamyonetlere yüklenerek belediyeye ait depolara götürüldü.

Belediye ekiplerinin topladığı scooterlardan toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı denetime ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların, engelli arabaların veya bebekli arabaların geçişini engelleyen scooterları toplatacağımızı ilan etmiştim. Scooterlar ile ulaşım ihtiyacını gideren vatandaşlarımızla, gençlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Ama bu firmaların artık kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor” dedi. (DHA)

Paris, scooterlar için referanduma gidiyorİlginizi ÇekebilirParis, scooterlar için referanduma gidiyorScooter kazalarının önlenmesi için 20 bin reflektif yelek dağıtıldıİlginizi ÇekebilirScooter kazalarının önlenmesi için 20 bin reflektif yelek dağıtıldı
istanbul Kadıköy
X Reklam