Seçil Çiftçi sevgilisini külotlu çorabıyla boğarak öldürmüştü… Mahkemede kendini savundu

Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldükten sonra cesedinin Sancaktepe'de ormanlık alana atılmasına ilişkin davada konuşan tutuklu sanık, şarkıcı Seçil Çiftçi kendini “Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum” sözleriyle savundu

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan 40 yaşındaki Semih Sevim'i külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi’nin ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

BABA-KIZ DURUŞMA SALONUNDA

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz sanık olan babası Cemal Çiftçi hazır bulundu. Semih Sevim'in ailesi de duruşmaya katıldı.

“CANLI YAYINLARA TEHDİTVARİ MESAJLAR GELİYORDU”

Seçil Çiftçi'nin bir önceki savunmasında dinlenmesini talep ettiği güvenlik görevlisi duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Tanık Savaş C. sanık Seçil Çiftçi'nin sosyal medyadaki canlı yayınlarına katıldığını söyledi.

Tanık Savaş C. “Canlı yayınlarında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söyledim. Canlı yayınlara maktul de katılıyordu.

-Yayında tehditvari mesajlar yolluyordu. Ben sanığa kim olduğunu sormuştum. Engellemesine rağmen başka isimlerle yeniden yayına katıldığını söylemişti

“BEN SADECE KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM”

Tanık ifadesinin üzerine diyecekleri sorulan sanık Seçil Çiftçi, “Ben sadece kendimi korumak istedim. Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Günlerce evimin etrafında dolanmış bir insan, ben kimseyi tehdit etmedim. Ben sadece sosyal medyanın gücünü kullanmak istedim” ifadelerini kullandı.

“BABA CEMAL ÇİFTÇİ'NİN TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Sanık savunmasının ardından söz verilen Semih Sevim'in ailesinin avukatı Cemal Çifti hakkında verilen tahliye kararının dosya ile bağdaşmadığını ifade ederek, “Öldürme saati esnasında iki sanığın da aynı yerde olduğunu gösteren HTS kayıtları var. Her iki sanık aynı yerdeki bazdan sinyal veriyor. Maktul de aynı bazdan sinyal veriyor. Maktulün 80 ayrı yaralanması var. Maktul çok güçlü olmasına rağmen sanıklarda en ufak bir yaralanma yok. Ensesine vurulduktan sonra işkence edilerek öldürülmüştür. Baba Cemal Çiftçi'nin de tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

1 Ocak 2023 tarihinde Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir kişinin ölü bulunmasıyla başlayan soruşturmada, ölen kişinin daha önce kayıp ihbarında bulunulan Semih Sevim (40) olduğu belirlendi.

İddianamede, şüpheli Seçil Çiftçi’nin mesajlar göndererek sosyal medya paylaşımları yaptığı ve ölüm tehditlerinde bulunduğu ifade edildi. Sevim’in de şüphelinin anne ve babasına mesaj attığı, şüpheli baba ile kızın savunmalarına yer verildi.

Şarkıcı olan Seçil Çiftçi’nin, Sevim’in kendisini takıntı haline getirdiğini ve uzaklaştırma kararı aldırdığını söylediği ifade edildi.

Şüphelinin savunmasında, olayın yaşandığı evde boğuşma sonucunda Sevim’i öldürdüğü belirtildi.

Parkinson hastası anne hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüpheli babanın olay yerinde olduğunun tespit edildiği ve cinayete katıldığı kanaati oluştuğu ifade edildi.

Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.