Seçim arifesinde SBÜ’den adrese teslim kadro ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) 79 öğretim üyesi profesör alımı yapacak. Seçime bir gün kala Resmi Gazete'de yer alan ilanda, kadroların tamamı için özel çalışma konularının belirtildiğini söyleyen akademisyenler, “Hepsinin özel çalışma koşullarındaki aranan şartlar incelendiğinde bir saat içinde hepsinin isim listesi bile çıkarılabilir” dedi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 12 ilde görevlendirilmek üzere 79 öğretim üyesi profesör alımı için duyuru yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre büyük bölümü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezilerinde görevlendirilecek olan kadrolar için aranan şartlar bölümünde özel çalışma konuları belirtilmesinin, belli isimleri işaret ettiğini öne süren akademisyenler, “Tümü seçilmiş isimlerdir” dedi.

“BENDENSEN SON GÜN BİLE KADRO AÇARIM”

Geçen yılın son aylarında, Türkiye’de tek seferde en fazla akademisyen kadrosu açma rekorunu 553 kişilik ilan ile kıran SBÜ'de kadrolaşmanın seçime bir gün kala bile sürdüğünü savunan akademisyenler, “Bendensen son gün bile senin için ilan açarım. Benden değilsen puanın, yayının, süren, her şeyin tutsa bile on yıl sana kadro vermem deniyor. Yarın seçim var, bugün bu ilan yayınlanıyor. Alınacak profesörlerin tümü seçilmiş kişilerdir. Hepsinin özel çalışma koşullarındaki aranan şartlar incelendiğinde bir saat içinde hepsinin isim listesi bile çıkarılabilir. Belki içlerinde yıllardır kadro bekleyen, belki de süresi gelince hemen kadro açılan da vardır. Ancak kesin olan hepsi adrese teslim, özel tek bir yayın bildiren ilan” tepkisini gösterdi.

İlginizi Çekebilir Adrese teslim kadroda son nokta