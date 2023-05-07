Seçim güvenliği masaya yatırılıyor

14 Mayıs öncesi en merak edilen konu, ‘Her Açıdan’ değerlendiriliyor.

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TÜRKİYE 14 Mayıs'taki büyük seçimi beklerken, tartışmalar giderek artıyor. Son günlerin en önemli konu başlıklarından seçim güvenliği SÖZCÜ TV'de ‘Her Açıdan'da masaya yatırılıyor.

“14 Mayıs seçimleri adalet ve güvenlik içinde yapılabilecek mi? İktidarın seçimlere darbe, muhalefete yönelik ise ‘FETÖ ve PKK terör örgütlerinin desteklediği' iddiası seçmende nasıl bir algı yaratıyor? YSK yurtdışındaki oylamada ortaya çıkan ‘henüz oy kullanılmamış pusulanın AKP Mühürlü çıkması' iddiasına ne yapacak?” Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi soruyor; İyi Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez, CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Politik Psikoloji Uzmanı Psikiyatrist Dr. Mahir Yeşildal, Her Açıdan'da yanıtlıyor.

Yoğun gündeme kısa bir mola

SÖZCÜ TV'de seçim, siyaset, ekonomi gündemine kısa bir mola veriliyor, Simge Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Sohbetleri yaşama dair konularla merak edilenleri ekranlara taşıyor. Bu haftaki programda; “Homeopati tedavi nedir, hangi hastalarda uygulanabilir?” sorularının cevaplarını ve homeopati tedavi yönetime dair tüm gerçekleri Homeopat Dr. Levent Buda birinci bölümde anlatıyor. İkinci bölümde ise KORKUSUZ Yazarı, Gökyüzü Yorumcusu Seyran Ataklı, “14 Mayıs Tutulması'nın etkileri ne olacak, tutulma ülkemizi, dünyayı ve burçlara göre hayatımızı nasıl etkileyecek?” konularını yorumlayacak…

Türkiye'nin kanayan yarası

SAYGI Öztürk ile Sisler Bulvarı'nda bu hafta Türkiye'nin kanayan yaralarından sağlık ve sağlıkçı sorunları masaya yatırılıyor. “Sağlıkta şiddet nasıl durdurulabilir, hekimler neden yurtdışına göçüyor? Bomba imha ekipleri ile birlikte yürüttükleri riskli ameliyatlarda neler yaşadı? Askeri hastanelerin kapatılmasına ne diyor?” SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk soruyor, Harp Cerrahisi Profesörü Ali Şehirlioğlu, Sisler Bulvarı'nda yanıtlıyor…