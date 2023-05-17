Seçim sonrası 6 lider bir araya geldi! 3 saatlik toplandı
14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 6 lider ilk kez bir araya geldi. CHP'de gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'da başlayan toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
3 SAAT SÜRDÜ
14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.