2. Tur Seçim sonuçları, açıklandı! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi, il il oy oranları, Harita verileri Sözcü’de!
28 Mayıs 2023'te, seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylanan 2023 Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçim sonuçları, açıklandı.
28 Mayıs 2023 tarihinde, seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylanan 2023 Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları, açıklandı.
Seçim Sonuçları 2023
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İlk tur (1.Tur) sonuçları, seçim 2023 oy oranları
|Aday
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|%49,52
|27.133.837
|Kemal Kılıçdaroğlu
|%44,88
|24.594.932
|Sinan Oğan
|%5,17
|2.831.208
|Muharrem İnce
|%0,43
|236.097
- Cumhurbaşkanlığı Oy oranları: Recep Tayyip Erdoğan, %49,52 oy oranıyla 27.133.837, Kemal Kılıçdaroğlu, %44,88 oy oranıyla 24.594.932, Sinan Oğan, %5,17 oy oranıyla 2.831.208, Muharrem İnce, %0,43 oy oranıyla 236.097 oy aldı.
- Parti Oy Oranları: AK Parti, %35,87 oy oranıyla 19.182.205 oy alarak 266 milletvekili, CHP, %25,57 oy oranıyla 13.674.110 oy alarak 168 milletvekili, YSP, %8,98 oy oranıyla 4.800.373 oy alarak 62 milletvekili, MHP, %10,14 oy oranıyla 5.421.471 oy alarak 51 milletvekili, İYİ Parti, %9,77 oy oranıyla 5.224.699 oy alarak 44 milletvekili, YRP, %2,83 oy oranıyla 1.512.759 oy alarak 5 milletvekili kazandı.