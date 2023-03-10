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Seçim tarihi açıklandı: Millet İttifakı’ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından ilk açıklama Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi...

Yayınlanma: 15:10 - 10 Mart 2023 Güncellenme:
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Seçim tarihi açıklandı: Millet İttifakı’ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını Saray’da imzaladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karar, yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından ilk tepki Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan geldi…

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye’nin zamanı artık gelmiştir” ifadesini kullandı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi belli olduİlginizi Çekebilir2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi belli oldu

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