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Seçim tarihi değişiyor, AKP’nin seçim taktiği değişmiyor…

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. 14 Mayıs'a sayılı günler kala, AKP dört bir koldan saldırıyor. Devletin tüm imkanları kullanılırken, camilerden okullara, valiliklerden, bakanlıklara her yer siyasete alet ediliyor. 2015 ve 2018 seçimlerinde Türkiye'nin gündemi ne ise adeta bugün aynısı yaşanıyor. İşte o seçimlerde olan bitenin SÖZCÜ gazetesinin manşetlerine yansımaları...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:02 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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Seçim tarihi değişiyor, AKP’nin seçim taktiği değişmiyor…

22 Mayıs 2015

25 Mayıs 2015

26 Mayıs 2015

30 Mayıs 2015

2 Mayıs 2018

3 Mayıs 2018

7 Mayıs 2018

8 Haziran 2018

17 Haziran 2018

21 Haziran 2018

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