Seçimde çok büyük bir değişim olacak!

Bir günlük çalışmasını adım adım izlediğimiz Kaftancıoğlu “Gözlemlerimize göre inanılmaz oranda bir kitle artık iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor. CHP, İstanbul’da birinci parti olacak” dedi.

Fırat FISTIK

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Türkiye için 2023 seçim yılı olacak. Seçim yaklaştıkça partilerin çalışmaları daha da görünür olacak. CHP ise bir süre önce ‘80 Günde Devr-i Alem' sloganıyla başlattığı öbek çalışmasıyla haftaya seçim olacakmış gibi faal. Bu çalışmaların mimarlarından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yaşananları yerinde gözlemlemek için Zeytinburnu'na gittik.

Çalışmalardan bahseden Kaftancıoğlu, İstanbul'da yaklaşık 3 milyon 200 bin haneye gidildiğini söylerken artık CHP'ye bakışın değiştiğini özellikle belirtiyor: “Vatandaşla birebir temas, özellikle böyle bir dönemde elimizdeki en güçlü araç. Onları ziyaret ediyoruz, kapıda sohbet ediyoruz, varsa dertlerini dinliyoruz, eleştirilerini alıyoruz. Devamında da partimizin iktidarında neler yapabileceğimizden bahsediyoruz.

KAPILAR ÇARPILIYORDU

“CHP'ye bakışta oldukça fazla bir değişiklik var. Biz 11 yıl önce sahaya çıktığımızda, kapıları çaldığımızda vatandaş diyalogu da kapatıyordu, kapılar da suratımıza çarpılıyordu. Ama bu dönemde kapısını çalıp olumsuz dönüş yapan vatandaş yok denecek kadar az. Bir de CHP'ye dair önyargılar vardı. Geçmişte kendimizi anlatmamışız ve rakiplerimiz CHP'yi olmadığı haliyle anlatmış. Vatandaş da bunu doğru kabul etmiş. Özellikle genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilmek ilmek örerek yürüttüğü süreç, vatandaşın bu önyargılarını da kırdı. Helalleşme çıkışının da olumlu karşılığını buluyoruz. Aldığım en büyük eleştiri; şimdiye kadar niye gelmediniz.”

SEÇİMİ 4 GRUP ETKİLER

Kaftancıoğlu, bazı evlerde partiyi hiç anlatmadan vatandaşın dertlerini dinliyor, bir istekleri olup olmadığını soruyor. Ev ziyaretleri sırasında “Daha önce bu sokaklarda CHP'li olarak dolaşmak zordu” diyen CHP İl Başkanı ekliyor:

“Seçimde çok büyük bir değişim olacak. İstanbul'da ve ilçelerde seçim tekrarlansa yüzde 100'e yakın bir değişim olur. Çünkü vatandaş bunu sokakta çok net gösteriyor. İstanbul'da verilerden, gözlemlerden, sayılardan aldığımız şöyle bir gerçek var: inanılmaz oranda bir kitle iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor. Önümüzdeki seçimlerde CHP, İstanbul'da birinci parti çıkacak. Bunu göreceksiniz.”

Kaftancıoğlu, İstanbul'da önümüzdeki seçimi etkileyecek dört temel grup sıralıyor: İlk defa oy kullanacak seçmen. 30 yaş altı seçmen. İstanbul'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlar. Ev kadınları.

İstanbul'un taşı toprağı fakirlik

CHP‘li Canan Kaftancıoğlu ’80 Günde Devr-i Alem’ adıyla başlattıkları dert dinleme kampanyasında bugüne kadar kendisine anlatılan “iç acıtan yoksulluk şikayetlerini” şöyle özetledi:

■ Saha ziyaretlerinden sonra hiç aklımdan silinmeyen fotoğraflar oluyor. Vatandaş yoksulluğu çok yoğun yaşıyor. Eskiden İstanbul'un belirli ilçelerinde, sosyoekonomik olarak gelişmiş ilçelerinde yoksulluğu bu nebze görmezdik. Şimdi AKP İstanbul'da neredeyse herkesi yoksullukta eşitledi. Herkes yoksullukta şikayetçi, neredeyse her kapıdan bir feryat yükseliyor.

■ Şile'de kapıyı çaldım. ‘Hava güzel, çocuğunu niye parka götürmüyorsun?' dediğimde, ‘Ben de biliyorum çocuğumu parka götürmeyi. Ama yanında büfe var. Bir şey isteyecek alacak param yok' cevabı aldım. Bundan daha dramatik bir şey olabilir mi?

■ Başka bir kapıyı çaldık. Annenin 2-3 çocuğu var. Biri sabahçı, biri öğlenci. Öyle ayarlamışlar. Çünkü biri sabah ayakkabıyı giyiyor, getiriyor sonra diğer giyiyor. Bakın İstanbul'da 21. yüzyıldan bahsediyorum. Bunun gibi çocukların gözlerindeki üzüntü anlatılamaz.

■ İktidarın ve medyasının tartıştığıyla vatandaşın gündemi apayrı. Halkın gündemi işsizlik, yoksulluk, yabancılarla ilgili kendisinin hissettiği durumlar, eğitim, sağlık, bulunamayan ilaçlar, barınma sorunu. Her dinlediğimiz vatandaştan bu sorunları duyuyoruz.

Kaftancıoğlu, Zeytinburnu'ndaki ziyaretler sırasında bir eve gitmeden önce yapılan uyarıya kızıp “Buraya girmeyelim aman bunlar AKP'lidir' bakış açısı çok kötü” diyerek ekibini ikaz etti.

İmamoğlu'na ceza verdirenlerden her şeyi bekliyorum!

Zeytinburnu ziyaretlere konu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına geliyor. Kaftancıoğlu “Onlardan her şeyi bekliyorum. Ama onların ne yapacağından ziyade bizlerin ne yapacağı kısmıyla daha çok ilgileniyorum. İktidardaki kötülük diye tarif ettiğim yapı her şeyi yapabilir. Çünkü vatandaşın gerçek gündemine dair ne bir sözü, ne çözümü var. İktidar sadece CHP'yi değil, gerçekleri söyleyen herkesi cezalandırıyor. Bunun içinde gazeteciler de var, akademisyenler ve sokaktaki vatandaş da var. Ne yaparlarsa yapsınlar hedefe doğru yol almamızdan bir milim bile geri adım attıramayacaklar” dedi.