Seçimden önce TOGG, seçimden sonra Mercedes

TOGG'a övgüler yağdıran AKP'li, Mercedes otomobilin amblemini paylaştı

Halil ATAŞ

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Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yerli ve milli üretim olan TOGG marka otomobil ile şov yapan Bursa 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı olan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili AKP’li Süleyman Çelik, Mercedes marka lüks otomobilinin amblemini paylaşarak, aracın adeta reklamını yaptı.

Çelik, Adana seyahatinden yaptığı lüks marka otomobil amblemi paylaşımında, “Bismillah… Adana'dan güneşin doğuşuyla birlikte hayırlı sabahlar…” ifadelerine yer verdi.

TOGG’A ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Süleyman Çelik, seçim döneminde, Bursa’dan milletvekili seçilen dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP’li Mustafa Varank ile birlikte seçim çalışması için Yenişehir ilçesine TOGG otomobili ile gitmişti. Yolculuk sırasında, aracın içinden canlı yayın yapan Varank, otomobili kullanan AKP’li Çelik’e araçla ilgili fikrini sormuştu.

Çelik, “Sayın bakanım şu ana kadar kullandığım araçların içerisinde en lüksü ve en konforlusu. İnşallah buna gelecekte sahip olmak, bütün vatandaşlarımızın arzusu gibi bizim de arzumuz. Mevlam sahip olmayı da nasip etsin. Ülkemin yollarında bu otomobil ilelebet payidar kalır inşallah” yorumunda bulunmuştu.

Bursa’dan AKP milletvekili adayı olan Süleyman Çelik, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Çelik’in şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş’ın danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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