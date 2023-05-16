Seçimin kaderini onlar belirleyecek
28 Mayıs'ta ikinci kez yarışacak olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 milyon 520 bin 164 oy fark var. Oy kullanmayan seçmen sayısı ve geçersiz oylar Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinde belirleyici olacak.
Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 88 bin 360; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 568 bin 196; Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 oy aldı.
Oğan ilk turda elenirken, yüzde 51’i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Oğan’ın oylarının yanı sıra oy kullanmayan seçmen sayısı ve geçersiz oylar da 28 Mayıs’taki ikinci tur için belirleyici olacak.
Zira 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de 8.3 milyon seçmen sandığa gitmedi, 1 milyondan fazla oy geçersiz sayıldı.
GEÇERSİZ OY VE SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN REKORU
AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimleriyle birlikte şimdiye kadar halk, (yerel seçimler hariç) beş kez milletvekilliği, üç kez halkoylaması, iki kez hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği için sandık başına gitti.
10 seçimin toplam verilerine göre oy kullanmayan seçmen sayısı 94 milyon 522 bin 656, geçersiz oy sayısı ise 9 milyon 663 bin 15 oldu.
21 Ekim 2007 günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması en çok oy kullanılmayan seçim olarak Türk siyasi tarihine geçti. Bu seçimde 13 milyon 870 bin 933 vatandaş sandığa gitmedi.
7 Haziran 2015 Milletvekilliği Seçimi’nde ise geçersiz oy rekoru kırıldı. Sandıklardan çıkan 1 milyon 344 bin 224 oy geçersiz sayıldı.
Söz konusu 10 seçime ilişkin seçmen ve geçerli/geçersiz oy istatistikleri şöyle:
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 64 milyon 113 bin 941
Oy kullanan seçmen sayısı: 55 milyon 761 bin 445
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 352 bin 496
Geçerli oy sayısı: 54 milyon 724 bin 880
Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 36 bin 565
2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 59 milyon 367 bin 469
Oy kullanan seçmen sayısı: 51 milyon 29 bin 928
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 337 bin 541
Geçerli oy sayısı: 48 milyon 562 bin 84
Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 126 bin 626
16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması
Seçmen sayısı: 58 milyon 291 bin 898
Oy kullanan seçmen sayısı: 49 milyon 798 bin 855
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 493 bin 43
Geçerli oy sayısı: 48 milyon 936 bin 604
Geçersiz oy sayısı: 862 bin 251
1 Kasım 2015 Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 56 milyon 949 bin 9
Oy kullanan seçmen sayısı: 48 milyon 537 bin 695
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 411 314
Geçerli oy sayısı: 47 milyon 840 bin 231
Geçersiz oy sayısı: 697 bin 464
7 Haziran 2015 Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 56 milyon 608 bin 817
Oy kullanan seçmen sayısı: 47 milyon 507 bin 467
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 9 milyon 101 bin 350
Geçerli oy sayısı: 46 milyon 163 bin 243
Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 344 bin 224
12 Haziran 2011 Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 52 milyon 806 bin 322
Oy kullanan seçmen sayısı: 43 milyon 914 bin 948
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 891 bin 374
Geçerli oy sayısı: 42 milyon 941 bin 763
Geçersiz oy sayısı: 973 bin 185
12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Halkoylaması
Seçmen sayısı: 52 milyon 51 bin 828
Oy kullanan seçmen sayısı: 38 milyon 369 bin 99
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 13 milyon 682 bin 729
Geçerli oy sayısı: 37 milyon 644 bin 37
Geçersiz oy sayısı: 725 bin 62
21 Ekim 2007 Anayasa Değişikliği Halkoylaması
Seçmen sayısı: 42 milyon 690 bin 252
Oy kullanan seçmen sayısı: 28 milyon 819 bin 319
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 13 milyon 870 bin 933
Geçerli oy sayısı: 28 milyon 167 bin 661
Geçersiz oy sayısı: 651 bin 658
22 Temmuz 2007 Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 42 milyon 799 bin 303
Oy kullanan seçmen sayısı: 36 milyon 56 bin 293
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 6 milyon 743 bin 10
Geçerli oy sayısı: 35 milyon 49 bin 691
Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 6 bin 602
3 Kasım 2002 Milletvekilliği Seçimi
Seçmen sayısı: 41 milyon 407 bin 27
Oy kullanan seçmen sayısı: 32 milyon 768 bin 161
Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 638 bin 866
Geçerli oy sayısı: 31 milyon 528 bin 783
Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 239 bin 378