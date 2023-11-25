Seçimlere 4 ay kala… AKP’li başkan parsel parsel satıyor

Elazığ’ın AKP’li Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere dört ay gibi bir süre kala, belediyeye ait 188 parseli satılığa çıkardığını duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Akçakiraz Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum döneminde TOKİ tarafından belediyeye satılan 312 dönümlük arsayı parselleyip açık artırma usulüyle satışa çıkartıyor.

27 Kasım–5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan ihalede arsaların taban metrekare fiyatlarının 400 ile 500 TL arasında olduğu kaydedilirken, elde edilecek gelirin nerede kullanılacağına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

“HER GÜN 25-30 PARSELİN SATIŞI OLACAK”

Arsa satışı ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, 312 dönümlük arsayı TOKİ'den belli bir ücret karşılığında aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

-312 dönümlük arsayı Akçakiraz Belediyesi’ne çok kıytırık bir rakama sattılar. Şu an Altınçevrede, mevcut TOKİ'lerimizin üstü. Orda bulunan dağın yamacı hem kartal yuvası gibi bir yer, ova, doğa coğrafya ayaklarınız altında.

-Akçakiraz ayaklarınızın altında, Sivrice ayaklarınızın altında, Organize Sanayi ve Elazığ ayaklarınızın altında, çok güzel bir yer. Sıvılaşmanın olmadığı, kaygan bir zeminin olmadığı, suyun yüzeysel olmadığı çok konforlu bir yaşam alanı olduğu bir mekân, bir yerleşkeden bahsediyoruz.

-Orada güvenli bir yaşam alanı oluşturduk ve inşallah 188 adet parselin 27 Kasım’da ihalesi olacak ve 5'ine kadar devam edecek.

-188 parsel tabii bir günde satılmıyor. 27'sinde başlayıp 5'ine kadar devam edecek olan bir ihale sürecimiz var. Her gün yaklaşık 25-30 parselin satışı olacak.

-Bu satışlarımızda taban fiyat 400 ile 500 TL arasında değişiyor. Ödeme tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde nakit olarak ödenecek. 188 parsel 188 kişiye hayırlı uğurlu olsun diyorum.