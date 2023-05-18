Seçmenden, muhalefete tarihi çağrı: 10 günde birlik olmazsak 5 yıl daha bekleriz!

28 Mayıs’ta 2’nci tur cumhurbaşkanı seçimi var. Fark 2.5 milyon... 11 milyon oy ise boşta. Şimdi küsme, üşenme zamanı değil. Biraz gayretle fark kapanır, hatta geçer bile. Yeter ki oyunuzu kullanın... 5 yıl daha aynı kadere mahkum olmayın.

Deniz AYHAN

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Vatandaşlar Millet İttifakı'na “Ne bekliyorsunuz, geleceğimiz için kenetlenin” çağrısında bulunarak, 6'lı Masa liderlerini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile görüşüp kenetlenmeye davet etti.

14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan 27 milyon 88 bin 360 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı 24 milyon 568 bin 196 oldu. İki lider arasındaki fark 2 milyon 520 bin 164 olarak belirlendi. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 2 milyon 892 bin 623, yarıştan çekilen Muharrem İnce'ye ise 234 bin 217 oy çıktı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki aday arasındaki oy farkı 2 milyon 520 bin 164. Vatandaşlar bu farkın kapanabileceğini, sandığa gitmeyen seçmenlerin ikna edilmesi gerektiğini, Sinan Oğan ile görüşülmesi gerektiğine inanıyor.

KAZANAN MİLLET OLUR

Oğan'ın seçmeninin Millet İttifakı'nı desteklemesi halinde ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı 27 milyon 460 bin 819'a yükseliyor ve Tayyip Erdoğan'ı 372 bin 459 oyla geride bırakıyor. İnce'nin oylarının da tamamının Millet İttifakı'na gelmesi halinde Kılıçdaroğlu oyların 27 milyon 695 bin 36'sını alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ile görüşeceğini belirtirken, Ata İttifakı'nın da Millet İttifakı'na yakın olduğu iddia ediliyor.

MASAYA DAVET ETMELİ

Vatandaşlar da sosyal medyada yaptıkları çağrıda, “13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ, Dr. Sayın Sinan Oğan ve Muharrem İnce'yi masaya davet etmeli” çağrısında bulundu.