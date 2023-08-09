Seferler iptal oldu tepki arttı: Kavimler göçü daha kolay…

Konya'da tramvay hatlarındaki bakım nedeniyle Kampüs-Otogar arası seferler iptal edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, iptal edilen tramvay seferlerini halk otobüsleriyle telafi etmeye çalışıyor. Ancak özellikle akşam ve sabah saatlerinde yoğunluğun oluştuğu otobüslerde vatandaşlar seferlerin azlığından ve klimaların çalışmamasından dert yanıyor.

Müslüm EVCİ

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Konya'da 7 Ağustos tarihinden itibaren tramvay hatlarındaki bakım nedeniyle seferler iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Selçuk Üniversitesi Kampüs içi ve Kampüs – Otogar arası hat bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle bu tarihten itibaren Kampüs – Otogar arasında tramvay hizmeti verilemeyecek, bu hattı kullanan yolcular otobüsle taşınacaktır. Alaaddin- Otogar arası tramvay hattı ise hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verilmişti.

SEFERLER AZ, KLİMALAR ÇALIŞMIYOR

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, iptal edilen tramvay seferleri yerine otobüs seferleri koydu. Çarşı merkezinden tramvayla otogara gelen vatandaşlar, yolun devamını otobüsle yapmak zorunda kalıyor. Tramvaydan inen vatandaşlar, az sayıda sefer koyulan otobüsler önünde büyük yığılma oluşturuyor. Vatandaşlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde otobüs seferlerinin azlığına ve klimaların çalışmamasına isyan ediyor.

“KAVİMLER GÖÇÜ BİLE BU KADAR ZOR GERÇEKLEŞMEMİŞTİR”

Bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla AKP'li yetkililere çağrıda bulunarak yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

-“Otogar tramvayından inip otobüse binebilmek için köşe kapmaca oynanıyor. Otobüse bindim mi kavgadan geçilmiyor. Beklemek ayrı dert, binmek ayrı dert.”

-“Tramvay hattındaki bakım yüzünden çekilen çileye bir bak… İş çıkış saatinde zafer tarafından 5 tramvay gelmesine rağmen Bosna tarafından gelen otobüs sayısı bir. Kavimler göçü bile bu kadar zor gerçekleşmemiştir…”

-“Konya belediyesi, tramvay yerine otobüs seferi koymuş. Otobüsün içerisi mülteci taşıyan kamyonlar gibi, Ufacık otobüse 200-300 kişi bindik. Araplar alışkın ama Türk’ün birisi fenalık geçirdi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.”

-“Konya’da üniversite otogar arası tramvay hattı bakıma alınmış neredeyse 1 ay kullanılmayacak ve bunu durağa asılan kıytırık bir a4 kâğıdı ile duyurmuşlar. Koyulan otobüs ile 15 dakikalık mesafeyi 50 dakikada anca geldik bunun bir ön duyurusu olması gerekmez miydi?”

25 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan kentte tramvay hattı bakım çalışmalarının 25 Ağustos tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

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