Şehide hakarete ‘iyi hal’ indirimine tepki: Yazıklar olsun

2018 yılında Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Abdullah Taha Koç için sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapan Erkan Abdioğlu için mahkeme ‘iyi hal’ indirimi yaptı. Duruma isyan eden şehit ailesi kararı istinaf mahkemesine taşırken, Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Av. Kazım Birtane, “Bu kararı veren hakimin vicdanını, devlete ve millete olan bağlılığını gerçekten sorguladım. Yazıklar olsun” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23), 2018 yılında Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. Taha Koç'un şehit olmadan önce çatışma anında ‘Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım’ dediği ortaya çıkmıştı. Yurt dışında yaşadığı öğrenilen Erkan Abdioğlu (40) isimli sosyal medya kullanıcısı ise şehit Koç’un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, ‘Bu … nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle’ diyerek yorum yaptı.

Ailenin şikâyeti üzerine Konya 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davada Abdioğlu hakkında ‘iyi hal’ indirimi yapılarak 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ancak bu ceza da ertelendi. Şehidin babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç ise mahkeme kararına tepki göstererek kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan şehide hakaret eden Abdioğlu’nun, daha önce terör örgütü propagandası, Cumhurbaşkanı’na hakaret, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

“YAZIKLAR OLSUN”

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Av. Kazım Birtane, kararın ardından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un ailesini ağırladı. Mahkeme hakiminin verdiği karara tepki gösteren Birtane, şunları söyledi:

* “Bir hukukçu olarak sosyal medyada mahkemelerin vermiş oldukları kararları tartışmayı ve hakimleri baskı altına almayı doğru bulmuyorum fakat şehidimizin ailesi verilmiş olan karardan sonra yanıma geldikten sonra dosyayı bütün yönleri ile inceledim, bu kararı veren hakimin vicdanını, devlete ve millete olan bağlılığını gerçekten sorguladım. Yazıklar olsun.

* Mahkeme dosya içerisindeki raporlarla suçu işlediği sabit olan, memleket için şehadet şerbeti içen bir kahramana ve elleri öpülesi anasına bu kadar galiz hakaretler eden bir sanığa neden üst hadden ceza vermez? Böylesi bir sanığa neden iyi hal indirimi uygular? Verilmiş olan cezayı neden erteler? Kadim Türk Devleti kahramanlarına ve geride kalan ailelerine bu şekilde mi sahip çıkacak?

* Şehit ailelerimizin boynunu büktürmeyeceğiz. Kararı süresi içinde üst mahkemeye taşıyacak ve süreci takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. İnanıyoruz ki Bölge Adliye Mahkemesi'nde bu karar bozulacak terör örgütü sempatizanı hak ettiği cezayı alacak.”