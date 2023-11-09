Şehir hastaneleri bütçeyi rehin aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 şehir hastanesinin 28 bin yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini açıkladı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise "Şehir hastaneleri bütçeyi rehin aldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. 8 bin 855 hekimin açıktan atamayla kamuya döndüğünü, 17 şehir hastanesinin de 28 bin yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini açıkladı.
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise Bakan Koca'yı eleştirerek, şehir hastanelerinin 2024 yılında kullanım bedelinin yüzde 108 artışla 57 milyar 554 milyon TL, hizmet bedelinin yüzde 38 artışla 26 milyar 143 milyon 118 bin TL olduğunu açıkladı.
BİR GÜNLÜK MALİYETİ: 229 MİLYON TL
Pala, şehir hastanelerinin toplam maliyetinin ise 83.7 milyar TL'ye ulaşacağını ve yüzde 111.4 arttığını söyledi. Pala 2024'te şehir hastanelerinin bir günlük maliyetinin 229 milyon TL olduğunu belirterek, “Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumda. Bütçenin yüzde 11'inden fazlası bu hastanelere gidiyor. Cumhurbaşkanı 30'un üzerinde KOİ bütçesiyle şehir hastanesi yapılacağını açıklamıştı ama Sağlık Bakanlığı bu yanlıştan geri döndü 18'de sınırladı. Bu önemli bir karar, kutluyorum” dedi.
Bakan Koca ise şehir hastanelerine ilişkin, “Şehir hastanelerimizi Sağlık Akademisi çatısı altında akademik yapıya kavuşturma çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılında kamu özel iş birliği modeli ile Kocaeli, İzmir ve Gaziantep Şehir Hastanelerinin yapımı tamamlandı. Böylece 17 Şehir hastanemiz 28 bin yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermeye başladı. Kütahya Şehir Hastanemizin ise inşaat süreci devam etmektedir” dedi.