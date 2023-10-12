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Şehir hastanesindeki 15 işletme ruhsatsız çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmenin iş yeri açma ruhsatının olmadığı tespit edildi.

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Şehir hastanesindeki 15 işletme ruhsatsız çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki 1 market, 8 kafe ve 1 yemek üretim tesisi ile 5 restoran, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Denetimlerde, işletmelerin faaliyetli işletme olduğu ancak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı tespit edildi. İşletmelerin hastaneye ait yapı kullanma izin belgelerinin de olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından işletmelere iş yeri ruhsatı almaları ve gerekli evrakı tamamlamaları konusunda uyarıda bulunulup süre verildi. (DHA)

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