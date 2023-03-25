Şehit çocuğuyum, böyle bir yanlışın içinde olmam

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Edirne Emniyet Müdür Yar-dımcısı Z.A. iddiaları reddetti. “Gözaltındaki kişi oğlumla otomobil ticareti yapıyor” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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EDİRNE'DE geçen yıl 18 Kasım'da Pazarkule Sınır Kapısı'nda durdurulan bir otomobilde 13 kilo esrar ele geçirilmişti. T24 yazarı Tolgan Şardan, operasyonun Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A'ya uzandığını ve polis müdürünün 10 Mart'ta açığa alındığını yazdı. Adli kontrol kararıyla ev hapsine alınan Z.A'nın Ankara'nın müdahalesiyle tutuklanmaktan son anda kurtulduğunu da öne sürdü.

EK İFADESİNDE ADIM GEÇİYOR

Emniyet Müdürü Z.A. hakkındaki iddialarla ilgili SÖZCÜ'ye konuştu. Z.A, operasyonda gözaltına alınan galerici Serkan Aydoğdu ile oğlunun otomobil ticareti yaptıklarını anlattı. Z.A. şunları söyledi: Serkan'ın sattığı bir otomobilde Birol isimli kişi, uyuşturucu kaçırırken yakalanmış. Bu kişi ifadesinde otomobilin sahibinin Serkan Aydoğdu olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Serkan da gözaltına alındı. Bu kişi ek ifadesinde ‘Gümrükten geçişimize Z.A. Müdür yol veriyordu” demiş.

OLANLARDAN ÇOK ÜZGÜNÜM

Bunun üzerine soruşturmaya ben de dahil edildim. Bu süreçte telefonlarımın dinlendiğini savcılıkta öğrendim. Benim gümrüğü bağlama gibi bir durumum olamaz. Ben bir şehit çocuğuyum. Böyle yanlış bir işin içine girmem. Hakkımdaki tek iddia gümrükten geçişlerine yol verdiğimdir. Çocuğumun okul parasını Serkan'ın ödediği, terlik aldığı gibi iddialar bana sorguda da sorulmadı. Bunlarla ilgili tek bir belge gösteremezler. Banka hesaplarımı savcılığa bildirdim. Benim adımı kullanmış olabilirler. Adli kontrol kararına avukatım itiraz etti. Çok üzgünüm. Galerici Serkan Aydoğdu'yu en az 25 yıl, babasını da 30 yıldır tanırım. Dediğim gibi bu işlerle ilgim yok, olsa olsa birisi adımı kullanmıştır.

35 kilo kokain yakalayan komutan emekli edildi!

Edirne'deki uyuşturucu operasyonu, başka soruşturmaları da akıllara getirdi. Gazeteci Tolga Şardan, Adana İl Jandarma Komutanı iken geçen ağustosta Edirne İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Taşkın Keleş'in emekliliğindeki dikkat çeken noktaları kaleme aldı. Şardan, şu ifadeleri kullandı:



“Albay Keleş, yılbaşından hemen sonra sessiz sedasız emekli olup kentten ayrıldı. Keleş'in beş aya yakın görevde kaldığı Edirne'de jandarma, aralık ayının son günlerinde bir tırda 35 kilogram kokain yakaladı. Her yıl yüzlerce kilo eroinin yakalandığı Edirne'de ilk kez bu miktarda kokainin ele geçirilmesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile sosyal medyadan paylaşarak jandarmayı kutladı. Operasyonda ayrıca 460 kilogram ecstacy ve 2 kilogram metamfetamin yakalandı. Fakat bu operasyonun hemen ardından İl Jandarma Komutanı Keleş'in emekliliğini istemesi dikkati çekti. Ulaştığım kaynaklar, söz konusu uyuşturucu operasyonu hakkında “birilerinin tekerine çomak sokulduğu” benzetmesini yaptılar. Suç örgütlerine bulaşmış kişilerle fotoğraf çektirmekte ve yayınlatmakta hiçbir sakınca görmeyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in komutasındaki bir teşkilatta yaşanan dikkat çekici emeklilik halinin makul açıklaması mutlaka vardır. Albay Keleş acaba kimlerin düzenini bozdu?”