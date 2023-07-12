Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Er Ramazan Sarıkaya, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Pençe Kilit Harekatında arama-tarama faaliyeti esnasında şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi de Sivas'ın Kangal ilçesi Havuz köyünde düzenlenen cenaze törenin ardından köy mezarlığına defnedildi.

Orhan BOZKURT

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Van’ın Gürpınar ilçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Er Ramazan Sarıkaya’nın cenazesi, İzmir’deki babaevine helallik alınmasının ardından Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü’ne getirildi.

Şehidin cenazesi konvoyla memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Küçükdağdere Mahallesi’ne ulaştırıldı. Mahalle meydanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri törenle taşındı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin cenazesi getirildiğinde Rıza ve Gülsüm Sarıkaya çifti ile şehidin askeri üniformasını giyen 15 yaşındaki kardeşi Resul Sarıkaya gözyaşlarına boğuldu.

Şehit er için burada düzenlenen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9’uncu Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile Balıkesir kamu kurum ve kuruluşları müdür ve amirleri katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehidin cenazesine çelenk gönderdi.

Balıkesir İl Müftü Vekili Ahmet Altan ve Sındırgı ilçe Müftüsü Sami Türkel tarafından kıldırılan namazının ardından şehit Sarıkaya’nın cenazesi Küçükdağdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SİVAS’TA ŞEHİT ATEŞİ

Pençe Kilit Harekatında şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak'ın naaşı da baba ocağı olan Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde getirildi.

Köy meydanında ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası askeri manga eşliğinde mezarlığa getirilen şehit Kavlak’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehidin acılı babasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yalnız bırakmadı.

Cenaze trenine katılan protokol daha sonra şehit Kavlak'ın baba evini ziyaret ederek fertlerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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