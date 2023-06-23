Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras defnedildi
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.
Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın naaşı uçakla Alanya’ya getirildi ve evinin önünde helallik alındıktan sonra Aliefendi Mahallesi Merkez Camisi’ne götürüldü.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Vali Ersin Yazıcı’nın da katıldığı törende, şehit Aras’ın annesi Selvinaz ve babası Hüseyin Aras ile yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Cenaze namazının ardından Aras’ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi. Şehit Aras’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar da törene katıldı.
Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanmış ve tedavi için Ankara GATA’ya sevk edilmişti. (AA-DHA)