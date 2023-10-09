Şehit polis memuru Ermiş’in cenazesi, Ankara’da toprağa verildi

İstanbul'da ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde bir şüphelinin tabanca ile ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'in cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi.

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Şehit polis memuru Cihat Ermiş’in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara’nın Haymana ilçesine getirildi. Ermiş için Sındıran Köyü’ndeki Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Sındıran Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ermiş’in eşinin de polis memuru olduğu öğrenildi.

“DOĞUYA TAYİNİNİ İSTEMİŞTİ AMA ÇIKMAMIŞTI”

Şehidin amcası Ramazan Ermiş, yeğeni ile en son geçen Kurban Bayramı’nda görüştüklerini belirterek, “Ondan sonra görev yerine gitti. İyi bir aile mensubuydu. Devletine bağlıydı. Dün akşam öyle bir talihsiz kaza yaşanmış. İhbar üzerine bir operasyona gidiyorlar. Karşı tarafın haberi varmış. Zile basınca zanlı içeriden ateş açmış, mermi yeğenime isabet etmiş. Çok iyi birisiydi. Takdiri ilahi böyleymiş. 5-6 yıllık polisti, ilk görev yeri İstanbul’du. En son görüştüğümüzde doğuya gitmek istiyordu. Tayinini istemişti ama çıkmamıştı. Vatan sağ olsun” dedi. (DHA)