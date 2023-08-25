Şehit polise son veda

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit olan polis Hakan Telli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törendi konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Polislerimize silah sıkan, gençlerimizi, milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleri, yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız” dedi.

Habip ATAM

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Uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silahla göğsünden vurularak şehit düşen polis memuru Hakan Telli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Paşaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bazı ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları ile MHP İl Başkanı Sertel Selim katıldı. Törende şehit polisin eşi, 2 kızı ve yakınları da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Emniyet avlusunda düzenlenen törende şehidin meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 16 yıldır emniyette görev yapan Hakan Telli hakkında bilgiler verilen törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuşma yaptı.

“TÜM AİLE BİZE, YÜCE MİLLETİMİZE EMANET”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya törende yaptığı konuşmada, “Kahramanımız, şehidimiz, Hakanımız, 16 yıllık kahraman, çalışkan bir polisti. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağının dört bir köşesinde görev yapmak için yemin etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz dün gece Kağıthane'de milletimizi zehirlemeye kalkışan, gençlerimizin kanlarına giren o kahrolası, uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlediği operasyonda şehit oldu. Hakanımızın 2 kızı vardı, gözü yaşlı eşi de biricik kızları da, Hatice annemiz de, Celal babamız da, tüm aile bize, bu yüce millete emanet artık” dedi. Yerlikaya, yaralı polis memuru için de “O artık bizim gazimiz” diyerek şifa diledi.

“BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ, NEFES ALAMAYACAKSINIZ”

Zehir tacirlerine de seslenen Yerlikaya, “Polislerimize silah sıkan, gençlerimizi, milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleri, yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız. Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek. Nereye saklanırsanız saklanın, hangi ine girerseniz girin, Allah'ın izniyle çıkartacağız sizi oradan. Adalete teslim edeceğiz. Hakanımızın da tüm kahraman şehitlerimizin de kanı yerde kalmayacak” diye konuştu.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecek. Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canını hiçe sayarak, ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Sizlerin manevi varlığından güç alan bizler de ne olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf etmek için sizlerin emanetinizi daima koruyup gözleyeceğiz” dedi.

BAKAN VE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş'ın dua ettiği ve helallik istediği tören sonrası şehit Hakan Telli'nin cenazesi bando eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Tören mangasını takip eden şehidin eşi ayak durmakta güçlük çekti. Şehidin 9 ve 12 yaşlarındaki kızlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, törenin ardından memleketi Tokat’a gönderildi.