Şehit Uzman Çavuş Taşar, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı
Iğdır'da, 29 Aralık 2022'de araç kazasında yaralanmasının ardından 55 günlük yaşam mücadelesini kaybedip şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar (34), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Iğdır’da, geçen 29 Aralık’ta askeri araç kazasında ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, kaldırıldığı hastanedeki 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, dün şehit oldu.
Taşar’ın şehadet haberi, İzmir’in Buca ilçesinde oturan ailesine verildi. Aile, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında aile, taziyeleri kabul etti.
‘BABA BİZİ BIRAKMA’ DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Evli ve 4 çocuk babası olan Uzman Çavuş Taşar için bugün ikindide Gaziemir’deki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde askeri cenaze töreni düzenlendi.
Törene şehit Uzman Çavuş Taşar’ın annesi Ceylan Taşar, babası Tahsin Taşar, eşi Kader Taşar (34), çocukları Nur Hasret Taşar (12), Işın Su Taşar (10), Yunus Emre Taşar (9), Ceylan Su Taşar’ın (5) yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Şehidin çocuklarının, tabuta sarılarak ‘Baba bizi bırakma’ diyerek, gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı.
Şehit Uzman Çavuş Taşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından tören mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Şehidin çocukları, babalarının tabutu taşınırken selam durdu. Şehit Taşar’ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği’ne götürülüp, toprağa verildi. (DHA)