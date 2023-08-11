Şehitler toprağa verildi

Terör örgütünün saldırısında şehit olan Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Özkan Lale, Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Uzman Çavuş Kemal Özek, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir toprağa verildi.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale için ikindi namazı sonrası Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AKP Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan, ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından, babası Kenan Lale, kardeşleri ve yakınları şehidin tabutuna sarıldı. Cami avlusunda bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Şehit Uzman Çavuş Lale’nin cenazesi daha sonra top arabasına konuldu. Ardından Garnizon Şehitliği’ne götürülen şehidin cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT EŞİNİN TABUTUNA SON KEZ BAKARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in naaşı, Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı’ndaki resmi uğurlama töreninin ardından memleketi Zonguldak’a getirildi. Şehit cenazesi Zonguldak Havalimanı’nda protokol ve askeri erkan ile ailesi tarafından karşılandı. Şehit Sezer’in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören eşi Aleyna Sezer gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun yanına 6 aylık bebeği Mehmet Ali Sezer de getirildi.

Şehidin naaşı, Kozlu ilçesindeki babaocağında helallik alındıktan sonra Uzunmehmet Camii’ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Mehmet Emin, annesi Yasemin, eşi Aleyna Sezer ve kardeşleri ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından ay yıldızlı bayrağa sarılı tabut, askerler tarafından top arabasına konuldu. Şehidin eşi Aleyna Sezer ayakta durmakta güçlük çekerken tekerlekli sandalye ile top arabasıyla yapılan tören yürüyüşüne eşlik etti.

Aleyna Sezer, tören boyunca ay yıldızlı bayrağa sarılı eşinin cenazesinden gözlerini ayıramadı, ardından gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracına alınan şehidin naaşı defnedileceği Kozlu ilçesi Yahma Mahallesi’ne konvoy eşliğinde götürüldü. Şehit, Yahma Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL ÖZEK TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek’in cenazesi, memleketi Denizli’de toprağa verildi. Şehidin Çardak Havalimanı’ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Buldan ilçesi Beyler Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı. Şehidin babası Ayhan (53), annesi Aysel (48), ağabeyi Ali Özek ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi Alanyazı Meydanı’nda İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’nun kıldırdığı namazın ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, “Vatan canım sana feda”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Şehidim sen hakkını helal eyle bize” sloganları attı.

Uzman Çavuş Kemal Özek’in cenazesi, 1981 yılında Kırklareli’de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının düşmesi sonucu şehadete ulaşan ve şehidin adını taşıdığı, babasının amcası Kemal Özek’in mezarının bulunduğu Beyler Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN FATİH UĞUR ALTINBAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Altınbaş’ın naaşı, Bala Merkez Camisi’ndeki cuma namazı sonrası, Türk bayraklarıyla donatılan Alparslan Türkeş Bulvarı’na getirildi.

Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına kondu. Askeri bandonun da eşlik ettiği törende cenaze tekbirlerle mezarlığa götürüldü.

Altınbaş’ın canezesi, 2012’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş’ın yanına defnedildi. Cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, milletvekilleri, askeri personel, bürokratlar ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu dün şehit olmuştu.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI UĞUR ÖZDEMİR DEFNEDİLDİ

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi. Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir'i teselli etti. Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

21 TEMMUZ’DA YARALANAN VE DÜN ŞEHİT OLAN GÖRECE’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz’da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege Görece’nin cenazesi memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Operasyonda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayan Görece için ilçeye bağlı kırsal Çullugörece Mahallesinde tören düzenlendi. Şehit Görece’nin cenazesi, ikindi vakti mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından, tekbirler eşliğinde askerlerin omzunda taşındığı mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin babası Sefer, annesi Nilüfer, kardeşi Mehmet Görece ve kız kardeşi Yeşim Seyhan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Erkan Akçay, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Gözyaşı döken anne Nilüfer Görece ile kız kardeşi Yeşim Seyhan, törende sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Ailesinin en büyük çocuğu olan Şehit Süleyman Ege Görece’nin 5 yıldır asker olduğu ve yaklaşık 6 ay önce Saruhanlı ilçesinden kendisine ev aldığı belirtildi. (AA, DHA)

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