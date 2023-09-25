Şehrin en değerli arazisi oldubittiyle satılmak isteniyor

Elazığ'da Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait ve yaklaşık değeri 20 milyon olan hazine arazisi baskı yapılarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkartılmak isteniyor. İhaleye karşı çıkan Milli Emlak Müdürlüğü yöneticilerine ise Elazığ Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından baskı yapıldığı iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 2010 yılında sosyal alan olarak kullanmak üzere Elazığ Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen sonrasında ise Elazığ Valiliği'ne bağlı Elazığ Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na devredilen hazine arazisine üzerine kaçak yapılar yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde olan ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan hazine arazilerinin usulsüz bir şekilde ihaleye çıkartılmak istendiği ileri sürüldü.

“İHALENİN YAPILMASI İÇİN KURUMA ÇOK CİDDİ BASKILAR VAR”

Elazığ’ın en değerli hazinelerinden birinde haksız kazanç elde edilmek istendiği usulsüz ihalenin yapılması için valilik ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde baskı gördüklerini kaydeden bir yetkili SÖZCÜ'ye şu ifadeleri kullandı:

“Çaydırçıra Mahallesi'nde 4 bin 600 metrekarelik alandan 1 dönümlük ve yaklaşık değeri 20 milyon olan araziye daha önce usulsüz bir şekilde kiralama ve aykırı bir şekilde yapılaşmaya gidilmiş. Biz buradaki usulsüz kiralamayla ilgili süre uzatımı olmasına izin vermedik ve kanunlara uyulmadığından dolayı yapı kayıt belgelerini iptal ettirdik.

Normalde kira şartlarına uyulmuş olunsaydı kirası yenilenecek ve pazarlık usulüyle kendisine verilecekti. Ancak aradan üç yıl geçmiş, bu kişinin hiçbir hakkı olmadığından dolayı usulsüz bir ihale şekliyle bu arazinin verilmesi isteniyor.

Şimdi de burası pazarlık usulüyle ihaleye çıkartılması için kurumumuza çok ciddi baskılar yapılıyor. Kurumumuzun uygun görmediği bu usulsüz ihaleyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Elazığ Valiliği'nden baskılar var.

Hazine arazisinin işgal edilmesinden dolayı tahliye edilmesi kararı vermemize rağmen kararı iade ettiler. Bu arazinin pazarlık usulüyle satışının yapılması için bakanlığa dilekçe verilmiş bakanlıktan da geçen hafta bu ihaleyle ilgili kurumumuza yazı geldi.

Ancak az önce dediğim gibi bu araziler Elazığ'ın en değerli arazileri buraları oldubittiyle kişilere pazarlık usulüyle vermek devleti zarara uğratmaktır.”