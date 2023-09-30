Şeker fabrikası nakliyecileri iş bıraktı: Maliyet karşılanmıyor

Eskişehir Şeker Fabrikası’na pancar taşıyan nakliyeciler, nakliye ücretlerine yapılan yüzde 30 zam oranını protesto etmek için eylem başlattı. Eskişehir’in farklı bölgelerinden fabrikaya pancar taşıyan nakliyeciler, açıklanan zam oranının maliyetleri karşılamadığını dile getirirken, “Geçen yıl yıl mazot 18 liraydı, şu anda 41 lira. Geçen yıl bir kamyon lastiği KDV dahil 4 bin liraydı, şimdi 12 bin lira. Biz hiçbir şekilde maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. O yüzden de tamamen eyleme giriyoruz. Gerekirse bütün Türkiye şeker nakliyatçılarını, pancar nakliyatçılarını eyleme davet ediyoruz. Başka şekilde bu maliyetlerin üstesinden kalkamıyoruz” dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri, nakliye ücretlerine yapılan yüzde 30'luk zammı yetersiz buldukları için başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

“GEÇEN YIL MAZOT 18 LİRAYDI, ŞU ANDA 41 LİRA”

Eskişehir Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan nakliyeciler, nakliye ücretlerine yapılan yüzde 30 zam oranını protesto etmek için 3 gün önce başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Fabrikaya pancar taşıyan nakliyeciler, açıklanan zam oranının maliyetlerini karşılamadığını ifade ediyor.

Nakliyeciler, geçtiğimiz yıl mazotun 18 lira olduğunu şu anda ise mazotun 41 lira olduğunu belirterek, nakliye ücretlerinin artırılmasını istiyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 3 gündür eylemlerini sürdüren nakliyeci esnafını ziyaret ederek, destek verdi. Çakırözer, “Mazota yüzde 120 zam yapanlar nakliyeci esnafımıza yüzde 30 zamla yetin diyor. Ortada üreten çiftçiyi, emeğini ortaya koyan nakliyeciyi mağdur eden bir durum var. Buradan Türkşeker yetkililerine, şeker fabrikası yetkililerine, iktidara çağrıda bulunuyoruz. Nakliyecilerin alın terinin karşılığını verin” dedi.

“YÜZDE 200 ARTAN MALİYETLERİN ÜSTESİNDEN GELEMİYORUZ”

Geçen yıla göre maliyetlerinin yüzde 200, yüzde 250 arttığını belirten şeker fabrikası nakliyecilerinden Burhan Kıraç yaşadıkları mağduriyeti şöyle dile getirdi:

“Bizim nakliye ücretlerinde yüzde 30 zamla çalışmamızı istiyorlar. Biz bu şartlar altında maliyetlerimizi karşılayamadığımız için çalışamıyoruz. Geçen yıl mazot 18 liraydı, şu anda 41 lira. Geçen yıl bir kamyon lastiği KDV dahil 4 bin liraydı, şimdi 12 bin lira. Biz hiçbir şekilde maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. O yüzden de çalışmayı düşünmüyoruz. Tamamen eyleme giriyoruz. Gerekirse bütün Türkiye şeker nakliyatçılarını, pancar nakliyatçılarını eyleme davet ediyoruz. Başka şekilde bu maliyetlerin üstesinden kalkamıyoruz.”

“HAKKIMIZ NEYSE ONU VERSİNLER”

Maliyetleri karşılayamadıkları için arabalarını satmak zorunda kaldıklarını söyleyen Kıraç, “Bazı arkadaşlarımız arabalarını sattı. Biz de satmayı planlıyoruz ama alan da yok. Çünkü insanlar yapamıyor bu işi artık. Bu nakliye sektörünü Türkiye'de bitirmek üzereler. Bizim arabalarımız üç gündür bu şekilde. Biz arabalarımızın içinde kalıyoruz hiçbir şekilde ailelerimizi göremiyoruz. Ama hiçbir şekilde de kar amacımız yok. Sadece hakkımız neyse onu versinler biz çalışalım. Başka türlü biz bu çalışmayı yapamayız” diye konuştu.

“NAKLİYECİLİK BU ÜLKENİN BEL KEMİĞİ”

“Hiçbir kuruluş bizim yanımızda değil, kamyoncu burada yalnız” diyen nakliyeciler, “Biz geçen yıl 96 liraya çekiyorduk pancarı, şimdi 136 lira diyorlar. Biz yüzde 500 her şeyi alıyoruz da bize zam gelince neden vermiyorlar. Biz vatan evladı değil miyiz? Nakliyecilik bu ülkenin bel kemiği. Bir ülkede nakliye sektörü bittiyse o ülke bitmiş demektir zaten” dedi.

NAKLİYECİLERLE İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Şeker Fabrikası önünde nakliyecilere destek veren Çakırözer, nakliyeci esnafının yanında olduklarını dile getirerek Türkşeker yetkilileri ile iktidara çağrıda bulundu. Nakliyecilerin de mazota gelen zam kadar hakkını almak istediğini söyleyen Çakırözer, şunları söyledi:

“Burada bütün kamyonlar boş bekliyor. Bu iktidar Türkiye'nin diğer yerlerinde şeker fabrikalarını özelleştirdi. Çiftçiye desteği enflasyon oranında dahi vermiyor. Şimdi nakliyeciyi de bu şekilde bıraktı. Pancar tarlada, üretici dertli, nakliyeci dertli. Üreten çiftçiyi, emeğini ortaya koyan nakliyeciyi mağdur eden bir durum ile karşı karşıyayız. Mazota yüzde 120 zam yapmayı biliyorlarsa nakliyecinin emeğinini de yüzde 30 ile karşılayabiliriz demesinler. Buradan Türkşeker yetkililerine, şeker fabrikası yetkililerine, iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bu emekçinin alınterinin karşılığını vermeleri gerekir. Bizim de mücadelemiz onlarladır. Herkesi nakliyecilerle dayanışmaya davet ediyoruz.”