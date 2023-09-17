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Sel hayatı kabusa çevirdi, yol ulaşıma kapandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Ormanseven Mahalle yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede elektrikler kesildi. 

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Sel hayatı kabusa çevirdi, yol ulaşıma kapandı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde öğlen saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Ormanseven Mahalle yolunda meydana gelen heyelanla yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri nedeniyle mahalleye ulaşım kapandı.

Mahalleye ulaşım Dirlik mahallesinden sağlanırken, kapanan yolda, karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı. Mahallede elektrik kesintisi de yaşandı. (DHA)

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