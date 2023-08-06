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Şelaleden atladı, çamura saplanıp öldü

Bartın'ın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine kayalıklardan atlaya Mustafa Eyidoğan (30), 10 metre derinlikte çamura saplanarak boğuldu.

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Şelaleden atladı, çamura saplanıp öldü

Arkadaşlarıyla birlikte şelaleye giden Mustafa Eyidoğan kayalıklardan suya atladı. Eyidoğan’ın dışarıya çıkmaması üzerine arkadaşları tarafından bir süre arandı. Ancak bir sonuca ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Dalgıçlar şelaleye tüple girerek, yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde Mustafa Eyidoğan’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Eyidoğan’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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