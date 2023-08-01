Selde çöken yol 21 gündür kapalı, bölge halkı mağdur

AKP hükümeti tarafından "Asrın Projesi" olarak adlandırılan Karadeniz - Akdeniz Karayolu, 10 Temmuz'da Ordu'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle oluşan selde yıkıldı. Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi ile bağlantısı tamamen koparken, Mesudiye ve Kabadüz ilçelerindeki 91 mahalle ile ulaşım kesildi.

İsmail AKDUMAN

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Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirildiği ve 2. Abdülhamid döneminde projesi çizildiği belirtilen, AKP tarafından “Asrın projesi” olarak adlandırılan Ordu- Adana arasını 6 saate indirecek olan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu, 10 Temmuz’da Ordu’da etkili olan kuvvetli yağışa teslim oldu. 15 yıl önce 1 milyar 466 milyon liraya ihale edilen yol, Mesudiye ilçesinde bulunan Darıcabaşı Tüneli girişinde meydana gelen heyelan sonucu çökerek tamamen ulaşıma kapandı.

Bölge halkı dağlardan geçen ve oldukça uzun olan alternatif yola yönlendirildi. Ancak, vatandaşlar aradan geçen 20 günde yolda hiç bir çalışma olmaması ve alternatif yolun çok uzun olması nedeniyle tünelin önünde bir araya geldi. Vatandaşlara CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de destek verdi.

FINDIK ÜRETİCİLERİ VE BÖLGEYE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ MAĞDUR OLDU

Karadeniz Bölgesi’ne yaz aylarıyla birlikte gurbetçilerin akın akın geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Gurbetçiler geliyor ama mağdur oluyor. Adam geliyor yolumuz kapalı. Böyle bir şey yok. Bu yolun kapalı kalması mümkün değil. Geçiş verilmesinin imkanları var. Biz bunu görüyoruz. bir karayolları görmüyor mu? İlkokul mezunu olarak ben bunu görüyorsam, bunu nasıl görmüyorlar anlamıyorum.

İnsanlar arayıp nasıl geleceklerini ya da nasıl gideceklerini soruyorlar. Güney doğudan 4 araba fındık işçisi gelmiş, insanlar, çocuklar içinde mağdur durumdalar. Neredeyse 100 köye hizmet eden yol açılmıyor” dedi.

Diğer vatandaşlar da yıkılan yolun yanından, ambulans, itfaiye gibi araçlar ile fındık işçisi taşıyan minibüslerin geçmesi için bir servis yolu yapılmasını talep etti.

“15 KİLOMETRELİK SERVİS YOLU YAPACAĞINIZA 15 METRELİK YOLU YAPIN”

Asrın Projesi’nin çöktüğü yerde inceleme yapan ve vatandaşlara destek veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Çağlayan deresi akarın ağzından girip aşağıya doğru gitmesi gerekiyor. Fakat buradaki malzeme kötü ve tekniğine uygun yapılmadığı için burası uçmuş durumda ve ulaşıma kapalı. Ancak bu yol sadece Karadeniz- Akdeniz ulaşımı için değil, Kabadüz ilçesinden 19, Mesudiye’den 72 mahallenin kullandığı bir yol. Şimdi fındık sezonu geldi. Güney Doğu’dan Karadeniz’e gelecek yaklaşık 300-400 bin fındık işçisi bu yolu kullanıyordu. Aynı zamanda Karadeniz’e sebze nakli de buradan oluyordu.

Karadeniz’de sebze fiyatlarının artmasında buranın da kapanmasının etkisi olduğu söyleniyor. İnsanlar uçan yolun yanından çok rahat bir yol var. Buradan gelinsin derenin üstünde zaten daha önceden yapılan köprüden bu tünele yandan bir bağlantı olsun. Bu acil hizmetler, acil sağlık hizmetleri için, tarım işçileri için, yani kamyonlar için değil. Karayolları bölge müdürü ile konuştum 1 – 1.5 ay içinde burayı bitireceğini söylüyor. Yani henüz ihale aşamasında, bunu da takip edeceğiz.

İhalenin ve teknik aksamları bir an önce bitirilmesini ve yola hemen kalıcı bir köprü yapılmasını istiyoruz. Ancak vatandaş, burada acil durumları için bir servis yolu istiyor. 15 kilometre uzunluğunda servis yolu yapılmış. Yaptıkları servis yolu dağları dolaşıyor. Siz 15 kilometre servis yolu yapacağınıza 15 metrelik yolu yapın” dedi.

Öte yandan Adıgüzel, yolun ne zaman trafiğe açılacağı konusunda ise TBMM’ye soru önergesi verdiğini dile getirdi.

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