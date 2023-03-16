Abone Ol

Sele kapılan vatandaşı kurtarmak yerine video çekmişlerdi! Kurtuldu, dehşeti anlattı

Şanlıurfa'daki sel felaketinde sulara kapılarak 2 kilometre sürüklenen Reşat Ayva'yı bazı vatandaşlar kurtarmak yerine video çekmeye devam etmişti. Daha sonra 4 genç tarafından kurtarılan Ayva, yaşadığı dehşeti anlattı.

Yayınlanma: 18:12 - 16 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sele kapılan vatandaşı kurtarmak yerine video çekmişlerdi! Kurtuldu, dehşeti anlattı

Mance Mahallesi’nde yaşayan ve sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla sel sularına kapılarak sürüklenen ve o anda cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaşın yardım etmek yerine çekime devam etmesiyle gündem olan Reşat Ayva (63), 2 kilometre sürüklendikten sonra kurtarıldı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayva, 2 kilometre sürüklendiğini ve 4 genç tarafından kurtarıldığını belirtti.

4 GENÇ GELİP KURTARDI

Ayva, “Yağmurla birlikte aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim. Kimse yardım edemedi, sonra 4 genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar” dedi. (DHA)

Şanlıurfa sel felaketinde can kaybı arttıİlginizi ÇekebilirŞanlıurfa sel felaketinde can kaybı arttıSel felaketi dünyanın da gündemindeİlginizi ÇekebilirSel felaketi dünyanın da gündeminde

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam