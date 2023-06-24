Selimiye yat limanını genişletme kararına tepki

Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi’ndeki 45 tekne bağlama kapasiteli MUÇEV Marina’nın 70 tekne kapasitesine çıkarılması amacıyla yapılan ve askıya çıkarılan imar plan değişikliğine tepki geldi. 93 imza toplanırken Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 16 itiraz başvurusu yapıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde MUÇEV Marina tarafından işletilen 45 tekne bağlama kapasitenin 70'e çıkarılması için karar verdi. Bu kararı uygulayabilmek için de bölgede imar değişikliğine giderek yeni planı 30 Mayıs tarihinde askıya çıkardı.

Girişim bölgede büyük tepkiye neden oldu. Plan iptali için 93 imza toplanırken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 16 itiraz başvurusu yapıldı. Marmaris Kent Konseyi sert bir açıklama yaptı.

YAŞAM ALANLARINA MÜDAHALENİN HALKTA KARŞILIĞI YOK

Marmaris Kent Konseyi’nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

* 30 Mayıs tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Selimiye'deki MUÇEV Marina'nın büyümesi için yapılmak istenen ‘imar plan değişikliği' askıya çıkarıldı. Selimiye Köyü Muçev Marina'nın büyümesine itiraz ediyoruz, denizimiz elimizden gittiğinde taş mı yiyeceğiz?

* İmza atıcıların yerelin görüşüne başvurmadan, yaşam alanlarına müdahalenin halkta karşılığının olmayacağını bir kez daha göreceğini umut ediyoruz.

* Son dönemlerde ‘imar plan değişikliklerinin' kişisel fayda yaratmaya hizmet eder hale gelmesini, parsele özel değişiklik yapma alışkanlığının gelişmesini endişe ile karşılıyor ve reddediyoruz.

* Konunun her anlamda takipçisi olacağımızı, Selimiyeliler ile birlikte yaşam alanlarını, yurttaşlarımızın aşını, işini korumaya devam edeceğimizi duyururuz.

Ortak çalışma yürüten Marmaris Kent Konseyi ve Selimiye Köyü Muhtarı Ahmet Coşkun, 100'e yakın itiraz dilekçesini Marmaris Çevre Şehircilik İlçe Müdürlüğü'ne teslim etti.





SELİMİYE SAKİNLERİNDEN BİLDİRİ



Selimiye sakinleri de ortak bir bildiri hazırladı. Ayrıca yapılan broşürler ile bildiri çevrede dağıtıldı. ‘Köydeki pansiyoncular ve yerel halkın düşünmesi gerekenler’ başlığı altında hazırlanan bildiride şu görüşler yer aldı:

* Yapılacak iskeleyle bağlanacak yat sayısı iki katına çıkacak. Böylelikle köy halkı olarak daha temiz bir denizde mi yüzeceğiz?

* Büyüyen iskeleyle birlikte pansiyon ve otel sahipleri daha çok para mı kazanacak? Daha önceden gelen müşteriler kirlenme kaynaklı gelmekten vazgeçebilir mi?

* Selimiye’nin su ve elektrik potansiyeli, tekne atıklarının atılması için gerekenler ilave bir yükü kaldırabilir mi?

* Balıkçılar ve küçük tekneler için yeterli alan var mı ki yeni iskele yapılıyor?

* Denizdeki bitki, balık ve diğer canlılar için durum iyi yönde mi kötü yönde mi olacak?

* Marinaya bağlanacak ilave teknelerin köyün yerel halka ne katkısı olacak. Zincir marketlerden alışveriş etmekten başka?