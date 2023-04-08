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Selvi Kılıçdaroğlu çözümün adresini gösterdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne olursa olsun ortak noktamız, hepimizin biraz şefkate ihtiyaç duyması" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 16:31 - 08 Nisan 2023 Güncellenme:
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Selvi Kılıçdaroğlu çözümün adresini gösterdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selvi Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Ben pek çok sorunumuzun çözümünün aslında tek bir yerde olduğunu görüyorum. İnsanımızın şefkate ihtiyacı var.

*Dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne olursa olsun ortak noktamız, hepimizin sadece biraz şefkate ihtiyaç duyması bu ülkede. Birazcık daha şefkate…

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