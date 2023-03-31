Selvi Kılıçdaroğlu: Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; “Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” paylaşımını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini gülümseme emojisi ile alıntılayıp paylaştı.

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Selvi Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mitingde çektirdikleri bir fotoğrafı “Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” mesajıyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini alıntıladı ve gülümseme emojisi ile birlikte Twitter hesabından paylaştı.