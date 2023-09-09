Sen misIn iktIdarı eleştiren!

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Haksızlığa karşı çıkan odanın üç yöneticisi son bir yılda görevden alındı. Osmanpaşaoğlu MEB’ten 35 gün sonra emekli olacaktı. Eline çıkış belgesi verildi. Tepkiler büyük oldu...

Yavuz ALATAN

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin sürdürdüğü kent mücadelesine yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticisi Muteber Osmanpaşaoğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki memuriyetine son verildi. Emekliliğine 35 gün kala bu işlemin yapılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ranta ve hukuksuzluğa karşı verdiğimiz mücadelenin sonunda üçüncü yöneticimiz de memuriyetten çıkarıldı. Mimarlar Odası yöneticileri üzerinde bir baskı kuruldu. Önce İller Bankasında çalışan yöneticimiz Ali Atakan'ın işine son verildi. 1 yıl 9 aydır hukuksal olarak bir gelişme yaşanmadı. Ardından benim devlet memuriyetime son verildi. Üzerinde 1 yıl geçti. Şimdi ise bir ödül töreni verilen plaket nedeniyle MEB arkadaşımızı memuriyetten çıkardı. Bir düşmanlık hukuku işletildi. Mücadelemiz bizi hedef yapıyor. Üstelik arkadaşımız ihraç edildiği sırada raporluydu. Bu uygulamayı hukuka taşıyacağız” dedi.