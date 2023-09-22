Sendika başkanı ağzını bozdu! EYT’liler için şoke eden sözler

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, Zonguldak'ta Erdemir'de çalışan personel ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Odabaş, şirkette 2-3 bin EYT'li olduğuna dikkat çekerek, "EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g.tü başı oynamaya başladı" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Yakın akrabalarını Erdemir’de işe soktuğu iddia edilen Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta bir otelde Erdemir personeli olan yaklaşık bin kişiye akşam yemeği verdi.

İşçilere “Size müjdem var” diyerek davet eden Odabaş, Çaycuma bölge temsilciliği açılacağının müjdesini verirken, şirkette artık “takas” (emekli olan kişinin emekli ikramiyesini, kıdem tazminatı şirkete bırakması karşılığında çocuğunun işe alınması) diye bir şey olmayacağını ve şirketin rahatsız olduğunu söyledi.

İŞÇİLER İÇİN ÇİRKİN SÖZLER

İşçilerin yanında olup haklarını koruması beklenen Odabaş, konuşmasında EYT’lilere de hakaret etti. Şirketin yaşaması gerektiğini anlatan Yusuf Ziya Odabaş, şunları söyledi:

– Bu EYT mevzusu çıktı. Tabi biz değişik zamanlarda içerilere girdik ulaşabildiğimiz arkadaşlara dedik ki, ‘arkadaşlar 2-3 bine yakın arkadaşımız bu EYT’den faydalanıyor. Erdemir’e zarar vermeden, işçi arkadaşlarımız bu süreci geçerken hem şirketimize hem sendikamızla beraber bu kurumu ayakta tutalım.

– Niye ayakta tutacağız? Çünkü bizler burada çalıştık, babalarımız çalıştı, Allah nasip edecek çocuklarımız çalışacak, bu kurum burada baki kalacak. Kalması için uğraşacağız. Emekli olmayın dedik, ama ne hikmetse bunu bir sitem olarak söylüyorum, EYT’yi cebine koyan arkadaşımızın g… başı oynamaya başladı.

– Herkes bir rahat, böyle bir tarafa çekmeye başladı. Arkadaşlar ilk önce bu kurumun bacası tütecek ki, birileri ekmek yesin. Bu kurumun bacası tütmek zorunda. Biz burada hiç bir zaman şirketi zarara sokacak bir şeyin içine girmeyeceğiz.

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