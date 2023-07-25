Sendikadan, Akbelen’de ağaç kesimine karşı çıkanlara tepki

TES-İŞ Sendikası, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarını korumak için çaba gösteren köylüler ve çevrecilere tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Kimsenin alın terimiz üzerinden şov yapmasına izin vermeyeceğiz ve ne olursa olsun madenlerimizi ve santrallerimizi sahipsiz bırakmayacağız” denildi.

Yaşar ANTER

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Türk İş İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik tarafından yapılan açıklamada, İkizköy'deki Akbelen ormanlarını korumak için çaba gösteren köylüler ve çevrecilere tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bizler TES-İş ve Maden-İş olarak Milas ile Yatağan bölgesindeki maden ve termik santral çalışanlarıyız. Biz İkizköy'de, Çamköy'de, Dereköy'de, Türkevleri'nde yani bu santrallere komşu köylerde ve Milas'ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24 hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz.

* Halkımıza seslenmek istiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim! Çocuklarımız her gün ‘Baba maden kapatılırsa işsiz mi kalacaksın' diye soruyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerli kaynakları akıllıca kullanarak üretmenin önemini hepimiz biliyoruz. Yıllardır ülkemizin yer altı zenginliklerini enerjiye dönüştürüyoruz.

“LİNYİT SAHALARININ İŞLETİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

* Biz de her anne baba gibi çocuklarımız ve ailelerimiz için çalışıyoruz. Ancak karşımızda ‘Kömür çıkarılmasın, santraller kapatılsın' diyen, bölge dışından bir grup var. Santrallerin çalışmasını engellemek için bugüne kadar açtıkları davaların hepsini kaybettiler. Yüce yargımız, tüm davalarda haklılığımızı ve yasalara uygun bir şekilde çalıştığımızı gösteren kararlar verdi. Bu kez de bu grup, yargı kararlarının uygulanmasını engellemek için harekete geçtiler. Çoğu gerçek olmayan bilgilerle kamuoyu oluşturup linyit sahalarının işletilmesini engellemeye çalışıyorlar.

“KİMSENİN ŞOV YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

* Madenler ve santraller kapanırsa, enerjide giderek daha fazla dışarıya bağımlı hale gelinecek. Bugün, maden ve santrallerimizdeki mesai arkadaşlarımız işlerinin başındayken, onların da sesi olmaya geldik. Ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu göstermeye geldik. Vatanımıza, milletimize, işimize, aşımıza, santrallerimize sahip çıkmaya geldik.

* Kimsenin alın terimiz üzerinden şov yapmasına izin vermeyeceğiz ve ne olursa olsun madenlerimizi ve santrallerimizi sahipsiz bırakmayacağız.



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