Sene 2023! Her gün aynı eziyeti çekiyorlar

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Bucakönü Mahallesi sakinleri, cep telefonlarıyla konuşabilmek ve internete erişebilmek için yaklaşık 1 kilometrelik bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyorlar.

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Erciş merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli Bucakönü Mahallesi’nde yaşayan insanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin zayıf olmasından dolayı, telefon görüşmelerini ve internet kullanımını yapabilmek için yaklaşık 1 kilometrelik bir yolu tırmanarak Akbaş Tepesi’nin zirvesine ulaşıyorlar.

Hastalarını kontrol etmek, acil durumlar için iletişim kurmak veya öğrencilerin ders çalışabilmek için internete erişmek isteyenler, bu uzun yolculuğu göze almak zorundalar.

Mahallenin 33 yıldır muhtarlığını yapan Rıfat Dursun, yerel yetkililere şebeke sorunlarını çözmeleri konusunda başvuruda bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade etti.

Dursun, “Mahallemiz iki tepe arasında çukur bir bölgede bulunduğu için telefon ve internet sinyalleri buraya ulaşmıyor. Bu nedenle iletişim için yaklaşık bir kilometrelik tırmanışı göze almak zorundayız. Sadece biz yetişkinler değil, aynı zamanda eğitim alan çocuklarımız da derslerini çalışmak veya iletişim kurmak için bizimle birlikte bu çabaya katılıyorlar. Daha önce, köyümüze bir baz istasyonu kurulması talebiyle yerel yetkililere başvuruda bulundum, ancak maalesef bir yanıt alamadım. Yetkililerden talebimiz, köyümüze bir an önce bir baz istasyonu kurmalarıdır” dedi. (DHA)

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