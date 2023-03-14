Senegalli turist metrelerce sürüklendi, İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul’da kendilerine polis süsü veren İran uyruklu 3 şüpheli, kimlik kontrolü bahanesiyle Senegalli İ.F.’nin cüzdanını aldı. Otomobildeki İranlılar kaçmak için gaza basınca, cüzdanını kaptırmak istemeyen Senegalli, araçla birlikte sürüklendi. O anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, polis o 3 sahtekarı gözaltına aldı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, Fatih, Mimar Kemalettin Mahallesi, Turanlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Senegal uyruklu İ.F. evine gitmek için sokakta yürüyordu. Bu sırada yanına bir araç yanaştı. Aracın camından sarkan bir kişi “Polis” diyerek, İ.F.'nin kimliğini istedi.

Senegalli turist kimliğini göstermek için cüzdanını çıkardı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli bir anda İ.F.'nin cüzdanını çekti. Aracı kullanan sürücü ise gaza bastı. Neye uğradığını şaşıran İ.F. cüzdanını geri alabilmek için araçtan tutunmaya çalıştı. Metrelerce otomobille sürüklenen Senegallinin hamlesi yeterli olmadı.

İRANLI SAHTE POLİSLER YAKALANDI

Hafif şekilde yaralanan İ.F. emniyete giderek yardım istedi. Cüzdanında 2 bin 620 dolar ve 17 bin lira parası bulunduğunu belirten İ.F.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, cüzdanı çalan sahte polislerin İran uyruklu Toosi M.(35), Mehram M.(26) ve Satar S.(17) olduğunu belirledi. Şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Baskında 3 şüpheli de yakalandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Daha önce de benzer olaylara karıştıkları öne sürülen 3 şüpheli işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yaşanan olaya ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Senegalli İ.F.'nin sürüklendiği anlar yer alıyor.