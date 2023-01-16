Şentop’un seçim tarihi açıklamasına İYİ Parti’den yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un erken seçim açıklamalarına İYİ Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

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Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim tarihiyle ilgili konuştu.

Şentop, “18 Haziran’da on binlerce hacı oy kullanamayacak. Bunun dışında okulların tatili meselesi var. Hacca gidecek olan 100 bine yakın bir toplam nüfus var. Bu bir ayarlama gibi. Kanuna göre söylerseniz, belirlenmiş tarihten 1 gün önce de yapsanız teknik olarak erken seçim denilebilir. Siyaseten erken seçimin anlamlı bir vakit aralığında olması lazım. Bunun bazı siyasi açıklamalarının olabilmesi lazım. Burada o kadarlık ayarlamanın hem siyasi anlamı yok; hem de teknik gerekçelere dayanıyor” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN JET YANIT

Şentop'un seçim tarihi açıklamasına İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Şentop'un açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçimlerin 18 Haziran yerine daha erken olmasını gerekçelendirirken en güçlü argüman olarak bu tarihin tatil dönemine denk gelmesini söyledi. Tabi tabi, 24 Haziran 2018 için Cumhur İttifakı erken seçim kararı alırken bu tarih tatile denk gelmemişti…”

“6 NİSAN’DAN ÖNCE YAPILACAK BİR ERKEN SEÇİME DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Altılı Masa’nın son toplantısında ortak açıklama yapan 6 siyasi parti lideri, “Erken seçim tartışmaları bağlamında da ortak tutumumuz açıktır: Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan’dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız” demişti.

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