Serdar Akinan gözaltına alındı
Bir süredir video yayınlayarak bazı siyasiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut’la önceki gün Youtube’da söyleşi yapan gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. Serdar Akinan dün, son olarak çalıştığı Cadde TV hakkında bir takım iddialarda bulunduğu bir video yayınlamıştı...
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.
Serdar Akinan, Twitter'dan “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunuyla 15 saniyelik bir video paylaştı.
Videoda polis olduğu düşünülen bir kişi, Serdar Akinan'a arama yapılacağını ve telefonu bırakması gerektiğini söyledi.
Serdar Akinan’ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum. pic.twitter.com/IKRPIzpTBh
— serdar akinan (@serdarakinan) April 19, 2023