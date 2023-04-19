Serdar Akinan serbest bırakıldı

Bir süredir video yayınlayarak bazı siyasiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut’la Youtube’da söyleşi yaptıktan sonra gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı.

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Bir süredir Youtube'da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut ile ilgili yayınlar yapan gazeteci Serdar Akinan bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Serdar Akinan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Akinan’ın serbest bırakıldığı haberini avukat Serkan Günel verdi.

“Serdar Akinan Savcılık'tan serbest” paylaşımı yapan Günel, bir önceki paylaşımında, “Genel olarak (maalesef) Serdar Akinan'ın hangi yayını hangi ‘saikle' yaptığı kapsamında bir sorgulama geçirdik.” açıklaması yapmıştı.

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