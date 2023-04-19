Abone Ol

Servis devrildi: 3 ölü, 31 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 10:23 - 19 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük’teki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin, İnönü’deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi. (AA)

Adliye çalışanlarını taşıyan servis kaza yaptı: 4 yaralıİlginizi ÇekebilirAdliye çalışanlarını taşıyan servis kaza yaptı: 4 yaralıİstanbul'da 2 otobüs, taksi ve servis aracı birbirine girdiİlginizi Çekebilirİstanbul'da 2 otobüs, taksi ve servis aracı birbirine girdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Eskişehir Sağlık
X Reklam